Омского школьника госпитализировали с ножевым ранением

Восьмиклассник школы №45 Омска попал в больницу с ножевым ранением руки, которое получил в драке со старшеклассником. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

- ЧП произошло за территорией образовательного учреждения, но после случившегося мальчик вернулся в школу, где в это время с младшим ребенком находилась его мать. Скорую вызвала администрация школы, - сообщили ТАСС в департаменте образования Омска.

Одна из версий, которую проверят полицейские, драка произошла после ссоры школьника с одноклассницей. Девочка пожаловалась на подростка знакомым старшеклассникам. Один из них решил наказать обидчика, использовав нож.

Подростку, который находится в больнице, уже обработали рану на кисти руки. Его жизни ничто не угрожает.