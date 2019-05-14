Советнику красноярского губернатора продлили домашний арест

Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров останется под домашним арестом до 5 июля. Такое решение принял Железнодорожный районный суд в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Натаров подозревается в мошенничестве с 4 миллионами рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки угля для нужд города Игарки. Следствие полагает, что эти деньги были обналичены через подконтрольные Натарову фирмы по фиктивным основаниям за якобы оказанные услуги.

Советник был задержан в марте этого года. В тот же день в Москве по этому же делу задержали еще одного фигуранат - бухглатера Дениса Бундюка.

Следствие продолжается.