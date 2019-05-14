На Ставрополье пенсионера будут судить за два жестоких убийства

В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело на 80-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двух женщин. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным правоохранителей, в марте 2018 года в Георгиевске подозреваемый в разные дни заманил к себе домой двух женщин. В обоих случаях он спровоцировал ссору и убил своих жертв. Чтобы избавиться от тел, пенсионер их расчленил.

- Основные части тел мужчина выбросил в мусорные контейнеры в городе Георгиевске, оставшиеся были обнаружены следователями при осмотре территории его домовладения, - заявили в следственном управлении СК по Ставрополью.

Мужчину будут судить по пункту "а" части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Во время следствия ему назначили психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что подозреваемый страдает психическим расстройством. Материалы дела направлены в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.