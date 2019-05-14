В Дагестане энергетики списывали долги на умерших абонентов

Факт мошенничества правоохранители зафиксировали в Унцукульском районе республики. Как выявила проверка, сотрудник местной сетевой компании в селе Аракани в течение полугода вносил в акты заведомо ложные сведения о хищении электроэнергии.

При этом несуществующие долги списывались на умерших жителей муниципалитета. Всего работник энергокомпании списал на несуществующих абонентов более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как оказалось, в Унцукульском районе такой способ мошенничества являлся весьма популярным. В селе Унцукуль электромонтер оперативно-выездной бригады, в течение семи месяцев "повесил" долги на семь умерших местных жителей на сумму более триста тысяч рублей.

По информации регионального МВД, подозреваемые доставлены в полицию и уже сознались в содеянном.

Свои действия они мотивировали тем, что к мошенничеству их принудил начальник компании "для улучшения статистических показателей работы".