Калининградца заподозрили в краже янтаря на 400 тысяч рублей

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ювелирного производства. Как предполагают полицейские, молодой человек украл у работодателя янтарные ювелирные изделия и необработанный янтарь стоимостью порядка 400 тысяч рублей.

С заявлением о краже имущества в полицию обратился руководитель ювелирного предприятия, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Специалисты установили, что с октября 2018 года по апрель 2019 года из помещения производственного цеха пропали более полкилограмма изделий из янтаря и полтора килограмма янтаря-сырца.

Полицейские задержали 26-летнего ранее не судимого бывшего сотрудника предприятия, который признался в краже. По словам молодого человека, ювелирные изделия и сырец он продал скупщикам янтаря. По статье "Кража" ему грозит до двух лет лишения свободы.