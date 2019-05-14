Экс-главу тюменской ФНС оштрафовали за выполнение плана "на бумаге"

Бывшего руководителя управления федеральной налоговой службы по Тюменской области признали виновной в превышении должностных полномочий. Для получения премии за квартал она "на бумаге" выполнила план по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в июне 2015 года генеральный директор одного из крупных предприятий перевел на счет инспекции 600 миллионов рублей в качестве уплаты НДС. Сделано это было по просьбе руководителя ФНС - для выполнения прогнозного плана. От количества собранных налогов зависел рейтинг управления и размер квартальных премий.

После того, как деньги поступили на счет, ФНС по Тюменской области направила в головное ведомство отчет с завышенными суммами по сбору НДС. После чего в июле 2015 года средства были возвращены налогоплательщику. В свою очередь, сотрудникам регионального УФНС за выполнение плана выплатили денежные премии на общую сумму более одного миллиона рублей. В частности, около 88 тысяч получила бывший руководитель управления.

Махинации с крупными суммами привлекли управление ФСБ по Тюменской области, что стало причиной расследования.

Экс-руководитель налоговой службы признала свою вину и полностью возместила ущерб. Калининский районный суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, в течение двух лет ей запрещено занимать административно-хозяйственные должности на государственной службе.