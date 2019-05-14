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14.05.2019,  
10:45
Текст:  Татьяна Воробьева

В ЦВО впервые испытали групповой способ применения беспилотников

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Военнослужащие Центрального военного округа впервые испытали групповой способ применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

В маневрах были задействованы многофункциональные комплексы для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности "Орлан-10", малые дроны "Тахион", комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон-3".

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Опыт признан удачным. Внедрение группового способа применения устройств позволяет намного повысить точность поражения целей.

Как отметил командующий, для прикрытия собственных военных объектов в ЦВО по опыту боевых действий в Сирии созданы двадцать групп по борьбе с БЛА.

"Группы успешно выполняют задачи, в том числе, на военных базах в Таджикистане и Киргизии - они прикрывают командные пункты, военные городки и аэродромы. В состав групп входят комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель", "Силок", "Лесочек" и другие", - уточнил генерал-полковник Лапин.

Тренировки совместно с подразделениями противовоздушной обороны по отражению средств нападения условного противника проводятся каждую неделю.

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