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14.05.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер

Текст: Татьяна Воробьева

Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.

Сообщение о потенциально опасной находке поступило в экстренные службы региона накануне вечером. Место происшествия сразу же оцепили полицейские.

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"Специалисты химико-измерительной лаборатории Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области изъяли предмет для хранения с последующей утилизацией", - доложили сегодня утром в пресс-службе МЧС Среднего Урала.

Когда опасный контейнер изъяли, на месте были проведены замеры радиоактивного фона. По информации МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Людям и окружающей природе ничто не угрожает, заверили спасатели.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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