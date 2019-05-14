В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер

Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.

Сообщение о потенциально опасной находке поступило в экстренные службы региона накануне вечером. Место происшествия сразу же оцепили полицейские.

"Специалисты химико-измерительной лаборатории Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области изъяли предмет для хранения с последующей утилизацией", - доложили сегодня утром в пресс-службе МЧС Среднего Урала.

Когда опасный контейнер изъяли, на месте были проведены замеры радиоактивного фона. По информации МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Людям и окружающей природе ничто не угрожает, заверили спасатели.