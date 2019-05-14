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14.05.2019,  
10:28
Текст:  Антон Валагин

Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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Боеприпас предназначен для поражения хорошо укрепленных и заглубленных целей: командных пунктов, подземных складов и бункеров. Наводящаяся по лазерной отметке бомба способна пробить до 20 метров грунта или 3 метра армированного железобетона и только затем взорваться. Точность попадания КАБ-1500 - 4 метра, высота сброса - до 8 километров.

Тяжелые авиабомбы применялись в Сирии. В 2015 году Су-34 сбросил КАБ-1500 на позиции боевиков. Работу бомбардировщика прикрывали истребители Су-30СМ (возможно, нынешнее видео снято из кабины одного из них - в конце ролика в кадр попадает переднее горизонтальное оперение, характерное для Су-30СМ и Су-34).  В апреле 2017 года снайперским ударом тяжелой бомбы был уничтожен бункер террористов у Идлиба.

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