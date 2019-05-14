Трамп продлил на год связанные с ситуацией в Йемене санкции

В понедельник президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, который позволяет применять односторонние экономические санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, угрожает миру и стабильности в Йемене.

В Белом доме уточнили, что санкции, введенные в мае 2012 года Бараком Обамой, продлеваются еще на год, пишет ТАСС. По мнению США, действия и политика некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц, угрожает не только миру, безопасности и стабильности в самом Йемене, но и представляет "особую и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Именно по этой причине Трамп и решил продлить действие указа.

На минувшей неделе, напомним, Трамп уведомил конгресс о продлении еще на год санкций против Сирии и режима ЧП в отношении этой страны, а также санкций в отношении Центральноафриканской республики.

