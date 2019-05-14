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14.05.2019 05:14
Рубрика: В мире

Трамп продлил на год связанные с ситуацией в Йемене санкции

В понедельник президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, который позволяет применять односторонние экономические санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, угрожает миру и стабильности в Йемене.

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В Белом доме уточнили, что санкции, введенные в мае 2012 года Бараком Обамой, продлеваются еще на год, пишет ТАСС. По мнению США, действия и политика некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц, угрожает не только миру, безопасности и стабильности в самом Йемене, но и представляет "особую и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Именно по этой причине Трамп и решил продлить действие указа.

На минувшей неделе, напомним, Трамп уведомил конгресс о продлении еще на год санкций против Сирии и режима ЧП в отношении этой страны, а также санкций в отношении Центральноафриканской республики.

В мире США В мире Ближний Восток Йемен
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