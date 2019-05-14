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14.05.2019 13:53
Рубрика: В мире

В Афинах полицейский участок забросали коктейлями с зажигательной смесью

Текст: Денис Кабанов

Ночью во вторник неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью полицейский участок в афинском районе Кесарьяни. Несколькими часами ранее в районе Папагу была взорвана машина журналистки Мины Карамитру, специализирующейся на криминальных репортажах.

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В частности, по данным полиции, в 4:00 по местному времени (совпадает с московским) десять злоумышленников атаковали участок, в котором на тот момент находилось двое стражей порядка. Один из них получил незначительные ранения. Немногочисленность персонала объясняется тем, что основной полицейский наряд выехал на место взрыва частного автомобиля, принадлежавшего корреспондентке.

В связи с инцидентом были задержаны пять человек. Чуть позже они были отпущены за неимением доказательств их причастности к нападению.

"К сожалению, мы в очередной раз оказались правы, - отметил генеральный секретарь спецгвардии греческой полиции Стратос Мавроидакос, выступая в эфире национального телевидения ERT. - Мой коллега здесь в отделении чудом спасся после того, как в него кинули 10 бутылок с зажигательной смесью". По словам высокопоставленного полицейского, находящийся в участке правоохранитель получил ожоги головы и рук. "Мы заявляем, что анархисты жаждут нашей крови", - отметил Мавроидакос.

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По основной версии полиции, нападение и подрыв автомобиля могут быть связаны с недавними угрозами представителей анархистской организации "Рубикон". Ранее ее лидер Йоргос Калаицидис через социальные сети распространил заявление, в котором пообещал "залить все кровью" в ответ на отказ судебных властей удовлетворить прошение отбывающего наказание террориста Димитриса Куфодиноса о предоставлении ему "тюремного отпуска".

Димитрис Куфодинас является последним сдавшимся полиции членом самой известной террористической группировки Греции "17 ноября". За организацию и участие в нескольких террористических актах, в результате которых погибли 23 человека, в том числе британские, турецкие и американские дипломаты, Куфодинас был приговорен к 11 пожизненным срокам.

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