В Кремле призвали не строить теорий заговора по графику Путина

Сегодня президент Владимир Путин посетит летно-испытательный центр в Ахтубинске, где посмотрит новейшее оружие, в том числе перспективный ракетный комплекс "Кинжал". И сегодня же Владимир Путин примет в Сочи госсекретаря США Майка Помпео. Но это никакой не сигнал, не надо искать здесь заговор, призвали в Кремле.

На вопрос журналистов о том, можно ли это считать "месседжем" американцам, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "Нет, это не так". "Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в году и это имеет целью именно развивать ВПК, а не посылать кому-то месседж", - подчеркнул он.

"Не нужно здесь строить теории заговора, - дал совет представитель Кремля. - Конечно, эти совещания и посещения планировались задолго до того, как в графике президента появилось небольшое окно, позволяющее принять госссекретаря США".