В Турции суд приговорил организатора теракта к 53 пожизненным срокам

В Турции суд вынес приговор Юсуфу Назику - главному обвиняемому в организации в 2013 году теракта в городе Рейханлы на юге Турции. Мужчина приговорен к 53-м пожизненным срокам (по числу жертв).

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NTV. Несколько лет преступник скрывался в Сирии. В сентябре прошлого года сотрудники турецкой национальной разведки задержали Назика в Латакии. Он был доставлен в Турцию и взял на себя ответственность за взрывы.

Напомним, в мае 2013 года два заминированных автомобиля взорвались в городе Рейханлы. ЧП произошли возле здания мэрии и в промышленном районе. Тогда погибли 53 человека, еще 155 были ранены. Турция назвала случившееся терактом и возложила ответственность на Сирию. Однако официальный Дамаск все обвинения категорически отверг. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые в организации взрывов являются членами турецкой экстремистской группировки.