Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, это произошло во время посадки на рейс в Калининград. Потерпевший ненадолго отставил сумку с деньгами своему знакомому, 26-летнему жителю Иркутска. Но тот быстро убежал из аэропорта и отправился на автовокзал. Там его и задержали. Сумку с долларами у подозреваемого изъяли

Против задержанного возбудили уголовное дело о краже, его заключили под арест на время следствия.