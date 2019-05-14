Вышел первый трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы"

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", идеально вписывающегося в концепцию, которой компания придерживается последние годы, - "никто нас не просил, но мы все равно сделаем".

Это, как нетрудно догадаться, сиквел "Малефисенты" 2014 года, ремейка-спиноффа мультика "Спящая красавица", где протагонисткой назначили главную злодейку из оригинала. Действие, как гласит синопсис, происходит через несколько лет после финала первой картины. И на этом определенность иссякает - далее туманно сказано, что сюжет "продолжает изучать сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой", а "зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают".

К своей роли вернулась Анджелина Джоли, не появлявшаяся на большом экране с 2015 года. И выглядит она все так же прекрасно: скуласта, рогата, крылата, красногуба. Как диснеевская доминатрикс, словом. В остальных ролях - Мишель Пфайффер, Эд Скрейн, Эль Фаннинг, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор и разные другие люди.

Премьера - 17 октября.