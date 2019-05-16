"История одной матери": балетная премьера с участием Натальи Осиповой

В конце мая в Москве состоится премьера балетной постановки "The Mother", в которой будет блистать одна из самых востребованных балерин мира, прима Лондонского Королевского балета Наталья Осипова. "The Mother", созданная по мотивом написанной в 1847 году сказки Ганса Христиана Андерсена "История одной матери", была задумана и воплощена известным британским хореографом Артуром Питой. Идея перенести на сцену не самое популярное произведение датского писателя посетила его после того, как он увидел созданные к нему иллюстрации авторства итальянского художника AkaB.

Когда встал вопрос выбора главной героини, балетмейстер сразу обратился к Наталье Осиповой: в этой роли он видел только балерину подобного масштаба. В свою очередь, для Натальи участие в этом проекте стало определенным экспериментом: жанр данной постановки слишком далек от хорошо ей знакомого классического, где она перетанцевала практически все главные партии.