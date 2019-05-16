Книгу с пьесами Джанни Родари перевели на русский язык

Джанни Родари. Театр Джанни Родари. Перевод с итал. Михаила Визеля. Илл. Виктории Поповой, М., "Белая ворона", 2019

В книге "Театр Джанни Родари" девять пьес, семь из них в прозе, две - в стихах.

Итальянский классик детской литературы Джанни Родари вернулся в Россию в новом воплощении - театральном. Его пьесы, впервые переведенные на русский язык, вышли в издательстве "Белая ворона". Пьесы буквально созданы для сцены - их можно не только читать, но и ставить в школьном театре.

В книге "Театр Джанни Родари" девять пьес, семь из них в прозе, две в стихах. При этом только одна предназначена для взрослого профессионального театра и оборудованной сцены. А остальные восемь рассчитаны на постановки в школьном театре силами самих детей, это одноактные пьесы, в которых фигурируют Арлекины, Пульчинеллы, Коломбины и другие персонажи.

Многие пьесы Родари похожи на старых знакомых, поскольку представляют собой ироничные обработки классических сюжетов европейских сказок и венецианской комедии дель арте. Так, пьеса "Новое платье императора" написана Родари по мотивам знаменитой сказки Андерсена. А "Неспящая красавица" - явно нехрестоматийный вариант хорошо знакомой сказки.

Пьесы Родари - пример того, что хороший юмор даже самую незамысловатую историю может превратить в красочный праздник жизни. Диалоги персонажей полны веселья и обаяния молодости, а в замечательных иллюстрациях Виктории Поповой нашел отражение и легкий гротеск, который то здесь, то там раздувается в историях, как огонь изо рта факира.

С итальянского пьесы перевел шеф-редактор портала "ГодЛитературы.РФ" Михаил Визель. "Я очень долго бился над стихами, старался, чтобы они были такими же летучими, легкими, как в оригинале, - говорит Михаил Визель. - И, конечно, чуть-чуть сдвигал реалии, как я всегда делаю, чтобы сюжет был более узнаваем для российского читателя. Потому что это не академическое собрание сочинений, это пьесы, которые можно брать и ставить".

Книга "Театр Джанни Родари" не догма, а руководство к действию. Только, конечно, не в том смысле, какой вкладывал в эту формулу Ленин. А как культурный феномен. Идея, еще недавно казавшаяся почти забытой - выпускать пьесы в виде книг для чтения, - теперь стала осязаемой. Ее можно подержать в руках (если речь идет о бумажной книге), а также услышать, увидеть и почувствовать (если речь идет о спектакле, который по этой книге можно поставить).

В виде книг для чтения пьесы не выходили очень давно, после развала СССР. Однако в этом году, который в России объявлен Годом театра, сразу два издательства - "Белая ворона" и "Самокат" - запустили серию детских пьес. Их возвращение вполне может быть связано еще и с изменением самой структуры досуга детей, в том числе в школе. Ребят стали больше вовлекать в перфомансы, вошли в моду творческие мастерские и постановки спектаклей. Неудивительно и то, что первой ласточкой стала книга итальянского сказочника. Автора "Приключений Чиполлино" в России хорошо знают и любят. Кроме того, в 2020 году со дня рождения Джанни Родари исполняется 100 лет.

Добавим, что в этом году дирекция Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) начала плотно сотрудничать с Болонской ярмаркой детской литературы. В сентябре этого года на ММКВЯ болонцы презентуют свою программу. В 2020 году в Москве пройдет конгресс Совета по детской книге (IBBY), а в 2021-м - отдельная ярмарка детской литературы. По сути, это такая большая программа по выходу российских детских писателей и иллюстраторов на международный рынок литературы. И переведенная на русский язык книга Родари очень кстати еще и в этой связи.