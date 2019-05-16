Колумбия отказалась выдать США одного из лидеров FARC

Специальный суд по вопросам мира Колумбии отклонил запрос США на экстрадицию одного из лидеров повстанческой группировки FARC Сеуксиса Паусиаса Эрнандеса (по кличке Хесус Сантрич) и распорядился немедленно его освободить. Об этом ведомство, специально созданное для судебного рассмотрения, связанного с мирным процессом в Колумбии, сообщило на своей странице в Twitter.

Хесус Сантрич, который в 2016 году был одним из представителей повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) на мирных переговорах с правительством страны, с 2018 года находился в одной из тюрем Боготы по запросу США. Однако суд счел недоказанными выдвинутые в его адрес обвинения в наркотрафике. Сантрич был задержан после того, как один из сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) смог попасть на встречу колумбийца с представителями могущественного мексиканского Картеля Синалоа. Американцы уверяют, что речь шла о переправке в США колумбийского кокаина. Всего же с 2017 по 2018 года Сантрич отправил мексиканским партнерам более 10 тонн наркотика.

После того, как суд огласил свое решение, в отставку подал несогласный с таким вердиктом генеральный прокурор Колумбии Нестор Мартинес.

В соответствии с мирными договорённостями бывших повстанцев с колумбийским правительством, бывшие партизаны сформировали свою партию Всеобщая революционная альтернативная сила. Сокращенно на испанском эта партия называется привычно - FARC. Это леворадикальная политическая сила, за которой закреплены места в парламенте страны. После выхода из тюрьмы Сантрич займет одно из этих мест, зарезервированных для его партии.