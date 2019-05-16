Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского

Россия готова к новым переговорам с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, однако день проведения пока неизвестен, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский на пресс-конференции форума "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".

По словам Яновского, из-за того, что избранный президент Владимир Зеленский не прошел инаугурацию, неизвестно кто именно будет участвовать в переговорах. Таким образом, дата остается за Киевом, передает слова Яновского ТАСС.

Напомним, что недавно глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев высказался о новой газовой войне, которую якобы готовит Россия. Он не исключил переговоры с "Газпромом" о продлении соглашения по транзиту газа через Украину.

Контракт на транзит газа между двумя компаниями истекает в конце 2019 года. Киев требует от российской компании выплаты почти 12 миллиардов долларов из-за возможных потерь Украины в случае отмены транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.