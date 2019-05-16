"Покемон. Детектив Пикачу": если есть в кармане монстр

Как можно испортить фильм про Пикачу, который разговаривает голосом Райана Рейнольдса (у нас - Петра Гланца, что тоже неплохо)? Да никак. Продюсеры вбухали в "Детектива Пикачу" 150 миллионов долларов, точно зная, что мужик, который играет Дэдпула, заключенный в пухлое мохнатое тельце зверька с няшной мордой, - это стопроцентный успех. И не прогадали, в общем.

В мире покемонов есть город Райм-Сити, где люди и покемоны сожительствуют гармонично, на принципах равноправия и взаимоуважения. Сквиртлы, например, тушат пожары вместе с пожарными, прочие - тоже наверняка чем-то полезным занимаются. Чармандеры, допустим, шашлыки могут жарить. Идиллия, короче.

Из другого города, провинциальной мелкой дыры, в Райм-Сити прибывает молодой человек Тим, парнишка без амбиций, у которого даже покемона своего нет. Он только что узнал о гибели отца, полицейского-детектива, что немало его опечалило. И вот Тим заходит в отцовскую квартиру и находит там пузырек с опасным фиолетовым газом, а также отцовского напарника Пикачу. Причем говорящего. Но почему-то исключительно с ним - остальные слышат только "пика-пика". И ничего этот Пикачу не помнит, однако подозревает, что тимин папаша на самом деле не мертв.

Ну и дальше типичный такой детективный бадди-муви про двух друзей, расследующих загадочное преступление. Сначала Тим, конечно, такой: мне не нужен покемон, ты мне не напарник, пойду я домой. А в конце, естественно, все меняется, и он уже такой: напарничек ты мой родненький, да я за тебя мать продам. Плюс у юноши любовный интерес нарисовывается - бойкая пробивная барышня-журналистка. Со взрывоопасной уткой в рюкзачке.

"Детектив Пикачу" основан на одноименной игре, которая вышла на не слишком популярной в России платформе Nintendo 3DS, так что вряд ли вам это о чем-то скажет. Зато сама вселенная у нас известна довольно широко - благодаря мультсериалу в основном, и потому фильм способен вызвать сильный припадок ностальгии у выросшей в 90-х публики. Бестиарий представлен обширный, включая Бульбазавров, огнедышащих драконов Черизардов и даже могучего Мьюту. Огорчает разве что отсутствие "Команды R". Без них все же немного не то.

С другой стороны, покемонов вполне можно заменить хоть на смешариков, и мало что от этого изменится. Грубо говоря, перед нами всего лишь очередная вариация на тему "Кролика Роджера" - как "Яркость" или "Игрушки для взрослых". Совсем детская, простенькая, но забавная и, что немаловажно, зрелищная. 150 миллионов не на шутки ушли. А на огромных гороподобных черепах в том числе. Ведь у тех, кто "Детектива Пикачу" затеял, планы далеко идущие - сделать очередную киновселенную. И планы они свои воплотят, будьте уверены, с гигантоманским размахом. Вы спросите, зачем нам киновселенная покемонов? Затем же, зачем и все уже существующие. Но покемоны хотя бы милые.

3.5