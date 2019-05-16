Посол РФ: Россия была, есть и будет на Балканах - как честный партнер

Россия была, есть и будет на Балканах - как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы. Разнообразные же выдумки Запада о негативном влиянии РФ в регионе не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции. Об этом в интервью албанскому интернет-порталу "Аргументум" рассказал посол РФ в Тиране Александр Карпушин.

Дипломат сообщил, что сегодня на Западе Россию преподносят как глобального агрессора, подрывающего демократические общества и разрушающего основы цивилизованного миропорядка. "Для очернения нашей страны используются любые доводы, вплоть до самых абсурдных, включая измышления о ее вмешательстве в электоральные процессы буквально во всех уголках планеты, - отметил он. - Для чего это делается? Очевидно, некоторые глобальные игроки никак не примирятся со свершившимся фактом - формированием многополярного мира, в котором сосуществуют различные центры силы и нет единственной доминирующей державы, диктующей всем остальным свои правила. Главная ценность России - ее суверенитет, способность проводить независимую внешнюю политику. Мы уважаем интересы других центров силы и хотим, чтобы точно так же уважали и нас. Наша страна не собирается отрекаться от своих принципов и продолжит отстаивать нерушимость международного права и центральной роли ООН в урегулировании кризисных ситуаций в мире. Многим самостоятельность России не нравится, причем не нравится хронически, на протяжении десятилетий и даже веков. Однако это проблема не России, это проблема неизлечимых русофобов".

Между тем Александр Карпушин обратил внимание на то, что лидеры некоторых стран Европы, включая, кстати, Албанию, любят повторять, что Россия не в состоянии предложить балканским странам жизнеспособную альтернативу европейской интеграции. "Мол, для жителей региона Россия непривлекательна и несимпатична, - указал посол. - Однако в действительности значительная часть простых граждан балканских государств так не считают. В этой связи и нужна неустанная западная пропаганда против сближения России с этими странами. Если бы Россия не пользовалась реальной поддержкой людей в регионе, США и ЕС не стали бы тратить огромные усилия на демонизацию нашей страны.

Накопленный исторический опыт отменить невозможно. Россия была, есть и будет на Балканах - как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы, в первую очередь экономические, никоим образом не ущемляя при этом интересы стран региона, с которыми мы продолжим выстраивать тесное торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Это называется цивилизованное общение. Разнообразные же выдумки о негативном влиянии России на Балканах не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции".