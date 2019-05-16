Посол РФ: Россия была, есть и будет на Балканах - как честный партнер

Новости

Представитель Беларуси займет пост генсека ОДКБ с 2020 года 15:45
Собянин: В Москве в ближайшее время построят 15 новых зданий для полиции 15:45
Путин поддержал идею адресной помощи при подготовке детей к школе 15:44
Найдено недостающее звено эволюции возрастом 22 миллиона лет 15:37
В Иране ответили на решение США вывести своих госслужащих из Ирака 15:36
Выплачены все компенсации из бюджета жертвам катастрофы SSJ-100 15:34
В России могут появиться водительские права на электросамокат 15:30
В Крыму "сбили" иностранный самолет-разведчик 15:29
YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском" 15:23
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу 15:05
На АвтоВАЗе обнаружили масштабное хищение запчастей 15:01
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения 14:59
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" 14:56
В Москве завершается подготовка пляжей к летнему сезону 14:55
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека 14:49
В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города 14:42
Петербург станет центром празднований 350-летия Петра I 14:35
Минск: Новые ректоры возглавят БГЭУ и сельхозакадемию 14:33
Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу 14:31
Видео: Популярный курорт засыпало снегом 14:31
Google запустил сервис для планирования путешествий 14:29
Бундестаг: Санкции против России нужны только США 14:29
Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания 14:28
В Нижнем Новгороде за взятку задержан начальник отдела миграции 14:26
В Тамбове ателье обрушилось на посетительниц 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 14:21
Рубрика: Власть

Посол РФ: Россия была, есть и будет на Балканах - как честный партнер

Текст: Александр Борисов (Тирана)
Александр Карпушин. Фото: пресс-служба посольства РФ в Тиране. Александр Карпушин. Фото: пресс-служба посольства РФ в Тиране.
Александр Карпушин. Фото: пресс-служба посольства РФ в Тиране.

Россия была, есть и будет на Балканах - как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы. Разнообразные же выдумки Запада о негативном влиянии РФ в регионе не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции. Об этом в интервью албанскому интернет-порталу "Аргументум" рассказал посол РФ в Тиране Александр Карпушин.

Эксперты: ИГИЛ - средство США для провоцирования конфликтов на Балканах

Дипломат сообщил, что сегодня на Западе Россию преподносят как глобального агрессора, подрывающего демократические общества и разрушающего основы цивилизованного миропорядка. "Для очернения нашей страны используются любые доводы, вплоть до самых абсурдных, включая измышления о ее вмешательстве в электоральные процессы буквально во всех уголках планеты, -  отметил он. - Для чего это делается? Очевидно, некоторые глобальные игроки никак не примирятся со свершившимся фактом - формированием многополярного мира, в котором сосуществуют различные центры силы и нет единственной доминирующей державы, диктующей всем остальным свои правила. Главная ценность России - ее суверенитет, способность проводить независимую внешнюю политику. Мы уважаем интересы других центров силы и хотим, чтобы точно так же уважали и нас. Наша страна не собирается отрекаться от своих принципов и продолжит отстаивать нерушимость международного права и центральной роли ООН в урегулировании кризисных ситуаций в мире. Многим самостоятельность России не нравится, причем не нравится хронически, на протяжении десятилетий и даже веков. Однако это проблема не России, это проблема неизлечимых русофобов".

Между тем Александр Карпушин обратил внимание на то, что лидеры некоторых стран Европы, включая, кстати, Албанию, любят повторять, что Россия не в состоянии предложить балканским странам жизнеспособную альтернативу европейской интеграции. "Мол, для жителей региона Россия непривлекательна и несимпатична, - указал  посол. - Однако в действительности значительная часть простых граждан балканских государств так не считают. В этой связи и нужна неустанная западная пропаганда против сближения России с этими странами. Если бы Россия не пользовалась реальной поддержкой людей в регионе, США и ЕС не стали бы тратить огромные усилия на демонизацию нашей страны.

Додик: Головная боль британцев на Балканах - это любовь сербов к РФ

Накопленный исторический опыт отменить невозможно. Россия была, есть и будет на Балканах - как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы, в первую очередь экономические, никоим образом не ущемляя при этом интересы стран региона, с которыми мы продолжим выстраивать тесное торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Это называется цивилизованное общение. Разнообразные же выдумки о негативном влиянии России на Балканах не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Албания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Госдума может разрешить силовикам сбивать беспилотники на воде
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"