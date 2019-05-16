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16 мая 2019 г.

Постановление администрации Псковской области от 14 мая 2019 года № 186 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за I квартал 2019 года"

Дата подписания 14 мая 2019 г.
Опубликован 16 мая 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом области от 22 декабря 2004 г. № 392-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Псковской области за I квартал 2019 года в расчете на душу населения 11 089 рублей, для трудоспособного населения - 12 023 рубля, для пенсионеров - 9 187 рублей, для детей - 10 866 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковская правда".

И.п. Губернатора области В.В.Емельянова

 

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