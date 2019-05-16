В Подмосковье принят закон о подарках для новорожденных

Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли законопроект о выдаче подарочных наборов для новорожденных "Я родился в Подмосковье". С 1 сентября 2019 года такие наборы будут положены каждому родившемуся в подмосковных роддомах и перинатальных центрах ребенку.

По словам первого замминистра здравоохранения Подмосковья Татьяны Мухтасаровой, которая представляла законопроект, стоимость каждого подарочного набора составит 13 тысяч рублей.

В него войдут 50 предметов - одежда, все необходимые средства по уходу за новорожденным, аптечка. А поскольку время до начала действия нового закона еще есть, к обсуждению того, что еще можно было бы положить в подарочную коробку, обещают привлечь общественность.