В Приморье уборщица автосервиса похитила полмиллиона рублей

В Приморье уборщица автосервиса похитила из сейфа начальника полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ОМВД по городу Уссурийску.

С заявлением о пропаже денег в полицию обратился 53-летний владелец автосервисной мастерской. Прибывшая на месте следственно-оперативная группа отдела полиции установила, что деньги были похищены из сейфа. Со слов начальника сервиса, он ненадолго отлучался из кабинета, при этом ключ находился в замке сейфа.

Полицейские быстро установили личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя жительница села Корсаковка.

В отделе полиции женщина призналась, что во время уборки помещения увидела открытый сейф и, воспользовавшись отсутствием директора, похитила деньги.

Украденные средства изъяты и возвращены владельцу, но уголовное дело о краже, совершенной в крупном размере возбуждено.

Женщине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. С нее взяты подписка о невыезде и надлежащем поведении.