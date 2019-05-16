Вертолет МЧС России вылетел на север Камчатки на поиски двоих мужчин

Почти неделю на севере Камчатки ищут двух мужчин. Утром 16 мая на их поиски вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационного центра МЧС России.

Как сообщили спасатели, один из пропавших вышел на промысел вместе с группой охотников, а после самостоятельно уехал на снегоходе в село Оклан. После этого связь с 46-летним мужчиной потерялась. Найти удалось только его транспорт.

Другой человек исчез в районе реки Гиухай. По предварительной информации, житель села Аянка отправился туда за палаткой и вещами.

Решение продолжить поиски мужчин с воздуха было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края.

"Сейчас тундра сильно обводнена, применение наземной техники и пешие поиски не представляются возможными. Поэтому Губернатором Камчатского края было дано поручение отправить в Пенжинский район вертолет для поиска", - заявил заместитель Председателя Правительства - министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.