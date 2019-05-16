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16.05.2019 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке таксиста осудили за нападение на пассажиров

Текст: Ольга Журман

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия и за покушение на убийство во Владивостоке осужден местный житель, работавший таксистом. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Как установило следствие, водитель машины такси посадил в авто двух пассажиров. В ходе поездки между ним и пассажирами возник конфликт из-за предъявленных водителем условий извоза.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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В итоге, не доехав до места назначения, таксист остановил авто и нанес несколько ударов ножом одному из пассажиров. Возможно, водитель действовал на почве возникших неприязненных отношений.

Более того, он ударил несколько раз в грудную клетку и второго пассажира. Когда тот попытался убежать, таксист побежал за ним, выкрикивая угрозы убийством. Убегавшему все-таки удалось скрыться, так что довести задуманное до конца злоумышленник не смог.

Суд приговорил таксиста к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также придется выплатить потерпевшим материальный вред.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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