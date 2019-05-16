Нижегородская область может стать центром компетенций в сфере экологии

Проблема охраны окружающей среды актуальна для всех регионов России, и все они сейчас делают только первые шаги по реализации нацпроекта "Экология". Пока еще не сформировался какой-то общепризнанный центр компетенций в плане экомониторинга, проектирования новых решений, научных разработок в данной сфере. На эту роль сегодня с полным правом может претендовать Нижегородская область.

Таким мнением в ходе 21-го международного форума "Великие реки" с корреспондентом "РГ" поделилась руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

- Предпосылкой для такого позиционирования региона могут стать накопившиеся на нижегородской земле глобальные экологические проблемы. На данный момент их начали активно решать, благодаря чему в регионе формируется уникальный опыт. Сегодня у горожан и власти достаточно много энергии, чтобы придать региону статус наиболее "зеленого" в том числе применяя нестандартные решения, - подчеркнула она.

Одним из таких нестандартных решений стало концептуальное переформатирование форума "Великие реки". За два десятка лет он по праву стал одной из наиболее авторитетных площадок экологической тематики, причем не только в России. Сейчас же руководством страны поставлена задача совершить качественный рывок по ключевым направлениям развития, в том числе в рамках нацпроекта "Экология", и нужно искать новые подходы к достижению этой цели. По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина форум "Великие реки" изменился - и визуально, и содержательно.

- На форуме всегда есть классическая экспозиция, связанная с выставкой достижений, разных разработок - научных, технических в части оборудования, экомониторинга и так далее. В этом году мы решили добавить сюда еще и искусство. Поэтому на входе в первый павильон Нижегородской ярмарки представлена инсталляция, которая обнажает ту проблему, с которой работает форум: две великие реки - Ока и Волга - на месте слияния переполнены мусором, - объясняет суть представленной на форуме инсталляции Дарья Шорина.

Фото: Александр Воложанин

Второй паблик арт-объект находится в конце павильона. В некой коробке-хранилище представлено экологическое наследие в Дзержинске, вызовы, которые стоят сейчас перед Нижегородской областью. Это известные всем "Белое море", "Черная дыра" и еще ряд объектов химического загрязнения.

- Над этой темой уже четыре года работает уроженец Дзержинска Павел Отдельнов. Сейчас он живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге, но родился и вырос не так далеко от "Белого моря". Оно стало фокусом его внимания как художника. Не так давно в Москве просто с ошеломительным резонансом прошла его выставка "Промзона": несмотря на то, что Павел - станковый живописец (а сейчас это довольно узкий сегмент изобразительного искусства, более популярны инсталляции, скульптурные композиции, медиапродукты), о нем написали многие СМИ. В "Промзоне" Павел показывает проблемы, связанные с индустриальным и экологическим наследием Дзержинска, - продолжает Дарья Шорина.

На "Великих реках" представлены две работы нашумевшей выставки. Это проекция "Белое море", показывающая, как оно менялось за 15 лет, и видео "От Белого моря до Черной дыры", демонстрирующее эстетику того химического и экологического урона, который причинен Дзержинску.

- Выходя из этого черного куба, столкнувшись лицом к лицу с проблемами, мы начинаем вокруг него рассказывать на стендах о той работе, которая проводится в части экологии регионом. Это как раз ответ на вопрос, который задан внутри: "Что делать с этими объектами?" Мы рассказываем о том, в какой стадии сейчас находится консервация "Белого моря", в каком статусе находится "Черная дыра". И также здесь представлен ряд программ, связанных с сортировкой, утилизацией и переработкой отходов, сохранением лесов, - говорит руководитель "Института развития городской среды Нижегородской области".

Артобъектами Павла Отдельнова заинтересовался глава региона Глеб Никитин. Не исключено, что выставку "Промзона" скоро смогут увидеть и жители Дзержинска, причем в расширенном варианте.

Также на форуме гораздо больше внимания уделено вопросам урбанистики. Развитие городов непосредственно влияет на окружающую среду, экологическую обстановку, и рассматривать все возникающие проблемы нужно в комплексе. Эксперты со всей страны обсудят на "Великих реках", как грамотно формировать зеленые зоны в городах, как правильно использовать природные ландшафты, берега водоемов, чтобы сосуществование человека и природы было действительно гармоничным.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области