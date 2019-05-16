В Перми задержана банда, вынуждавшая покупателей переплачивать за машины

В Перми полицейские задержали сотрудников автосалона, которые вынуждали покупателей приобретать автомобили по завышенной цене.

Как пояснили в региональном УМВД России, злоумышленники содержали собственный автосалон на улице Рязанской. Они привлекали клиентов низкими ценами на автомобили и выгодными условиями кредитования. Как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим представляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена.

Как только жертва обнаруживала обман, ей сообщали, что в подписанном договоре есть условия по выплате большой неустойки в случае его расторжения. В настоящее время с заявлениями на действия мошенников в полицию обратились уже 42 жителя Перми. Сумма причиненного ущерба в настоящее время устанавливается следствием.

По факту мошенничества возбуждено шесть уголовных дел. Судом в отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.