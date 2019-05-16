В Нальчике бизнесмена будут судить за хищение 13 млн рублей

Новости

В России могут появиться водительские права на электросамокат 15:30
В Крыму "сбили" иностранный самолет-разведчик 15:29
YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском" 15:23
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу 15:05
На АвтоВАЗе обнаружили масштабное хищение запчастей 15:01
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения 14:59
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" 14:56
В Москве завершается подготовка пляжей к летнему сезону 14:55
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека 14:49
В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города 14:42
Петербург станет центром празднований 350-летия Петра I 14:35
Минск: Новые ректоры возглавят БГЭУ и сельхозакадемию 14:33
Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу 14:31
Видео: Популярный курорт засыпало снегом 14:31
Google запустил сервис для планирования путешествий 14:29
Бундестаг: Санкции против России нужны только США 14:29
Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания 14:28
В Нижнем Новгороде за взятку задержан начальник отдела миграции 14:26
В Тамбове ателье обрушилось на посетительниц 14:25
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию 14:24
Посол РФ: Россия была, есть и будет на Балканах - как честный партнер 14:21
Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" 14:20
Колумбия отказалась выдать США одного из лидеров FARC 14:20
В Подмосковье принят закон о подарках для новорожденных 14:14
В екатеринбургском кафе бесплатно начали раздавать уху 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нальчике бизнесмена будут судить за хищение 13 млн рублей

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

В Нальчике завершено расследование уголовного дела на бывшего директора строительной компании, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщили в главном управлении МВД России по Кабардино-Балкарии.

В Элисте взыскано 200 тысяч рублей с интерната, обворовывавшего сирот

По версии следствия, в 2011 году компания подозреваемого выиграла конкурс на строительство завода в Майском районе республики. По контракту подрядчик получил в течение четырех лет 1,4 миллиарда рублей. Однако выяснилось, что компания предоставила заказчику услуг документы с фиктивными данными выполненных работ, а их итоговая стоимость была завышена на 13 миллионов рублей.

На 53-летнего бывшего директора организации возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Материалы переданы в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Госдума может разрешить силовикам сбивать беспилотники на воде
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"