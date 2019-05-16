В Нальчике бизнесмена будут судить за хищение 13 млн рублей

В Нальчике завершено расследование уголовного дела на бывшего директора строительной компании, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщили в главном управлении МВД России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в 2011 году компания подозреваемого выиграла конкурс на строительство завода в Майском районе республики. По контракту подрядчик получил в течение четырех лет 1,4 миллиарда рублей. Однако выяснилось, что компания предоставила заказчику услуг документы с фиктивными данными выполненных работ, а их итоговая стоимость была завышена на 13 миллионов рублей.

На 53-летнего бывшего директора организации возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Материалы переданы в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.