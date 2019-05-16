Американские разведчики вновь замечены в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon выбрали районы, представляющие особый интерес для Соединенных Штатов. Речь - о северо-западных областях РФ, Калининградском анклаве, полуострове Крым и Краснодарском крае.

Только с начала мая неподалеку от этих мест было зафиксировано более десятка воздушных разведчиков США. Причем Global Hawk и Poseidon, в том числе, появлялись вблизи Краснодарского края как раз в тот день, когда в Сочи дожидался встречи с российским руководством госсекретарь США Майк Помпео.

Можно предположить, что американцы подлетели к нашим берегам для того, чтобы "поддержать" переговоры своего высокопоставленного чиновника. Но, скорее, ими двигало желание просканировать частоты, на которых в тот день работали обеспечивающие эту встречу специальные службы РФ. Если этот так, то миссия вряд ли была успешной - все используемые в таких случаях линии надежно защищены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако факт остается фактом: попытка пошпионить на юге России имела место.

И вот - новые разведывательные рейды США. В среду утром Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и появился над Балтикой около 11.00 по московскому времени. В этом регионе стратегический беспилотник в общей сложности провел около десяти часов.

Известно, что он совершил, по меньшей мере, четыре пролета вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Кроме того, несколько раз прошел вдоль границы с Калининградской областью со стороны Литвы.

Global Hawk был также замечен у северо-западных районов Белоруссии. А ранее - неподалеку от линии разграничения в Донбассе. При этом беспилотник приближался к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям РФ на расстояние в 37-56 километров.

Между прочим, по данным из открытых источников, Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах он способен контролировать большую территорию.

Беспилотник США Global Hawk засекли недалеко от линии разграничения в Донбассе. При этом он приближался к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям на расстояние в 37-56 км

Он также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров.

Нередко американцы используют Global Hawk в паре с Poseidon. Именно этот самолет наши средства ПВО накануне засекли у морской границы Краснодарского края.