Только с начала мая неподалеку от этих мест было зафиксировано более десятка воздушных разведчиков США. Причем Global Hawk и Poseidon, в том числе, появлялись вблизи Краснодарского края как раз в тот день, когда в Сочи дожидался встречи с российским руководством госсекретарь США Майк Помпео.
Можно предположить, что американцы подлетели к нашим берегам для того, чтобы "поддержать" переговоры своего высокопоставленного чиновника. Но, скорее, ими двигало желание просканировать частоты, на которых в тот день работали обеспечивающие эту встречу специальные службы РФ. Если этот так, то миссия вряд ли была успешной - все используемые в таких случаях линии надежно защищены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако факт остается фактом: попытка пошпионить на юге России имела место.
И вот - новые разведывательные рейды США. В среду утром Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и появился над Балтикой около 11.00 по московскому времени. В этом регионе стратегический беспилотник в общей сложности провел около десяти часов.
Известно, что он совершил, по меньшей мере, четыре пролета вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Кроме того, несколько раз прошел вдоль границы с Калининградской областью со стороны Литвы.
Global Hawk был также замечен у северо-западных районов Белоруссии. А ранее - неподалеку от линии разграничения в Донбассе. При этом беспилотник приближался к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям РФ на расстояние в 37-56 километров.
Между прочим, по данным из открытых источников, Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах он способен контролировать большую территорию.
Он также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров.
Нередко американцы используют Global Hawk в паре с Poseidon. Именно этот самолет наши средства ПВО накануне засекли у морской границы Краснодарского края.