В Ленобласти загорелись склады на площади 12 тысяч квадратных метров

Крупный пожар возник в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Здесь горят склады, хозяйственные постройки и строительные вагончики на общей площади 12 тысяч квадратных метров.

По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23.00 15 мая. Пожару присвоен третий ранг сложности. В борьбе с огнем задействованы 55 человек личного состава и 14 единиц техники.

О причинах возникновения пожара ничего не сообщается. О возможных пострадавших также информации нет.