В Петербурге появился памятник бордюру и поребрику

В Петербурге уличный художник, творящий под псевдонимом Loketski, создал арт-объект, который назвал памятником бордюру и поребрику. Композиция намекает на разные культурные коды Петербурга и Москвы и на футбольные команды, ставшие символами городов.

Официальное название композиции, расположенной возле дома №25/1 по улице Михаила Дудина, "Междугородняя любовь". Арт-объект представляет собой две бетонные балки, на одной из них написано "бордюр", на другой - "поребрик". Балка-поребрик раскрашена в фирменные цвета футбольной команды "Зенит", которая на днях выиграла чемпионат России.

В свою очередь балка-бордюр раскрашена в фирменные цвета команды "Спартак". Матчи между "Спартаком" и "Зенитом" всегда считаются принципиальными, ведь за каждой командой стоит огромная армия болельщиков. Правда, в композиции, созданной петербургским художником, "поребрик" возвышается над бордюром и сам автор неоднозначно намекает, что это связано с победой "Зенита" в чемпионате России.