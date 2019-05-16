В Северодвинске вручили орден Мужества брату погибшего подростка

В Северодвинске руководитель управления учебной и воспитательной работы СК, Герой Российской Федерации Сергей Петров передал орден Мужества брату школьника Ивана Крапивина, который ценой своей жизни защитил свою маму от преступника. Указом президента РФ 16-летний подросток награжден посмертно.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, в северодвинской школе №9, где учился Ваня Крапивин, в память о нем открыли мемориальную доску. В церемонии участвовали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, представители городской администрации, педагоги, ученики и родные погибшего подростка.

В мае 2017 года пьяный сосед по коммунальной квартире, ранее судимый за убийство, набросился на мать Вани с ножом. Тринадцатилетний сын заступился за нее, и преступник трижды ударил его гантелью по голове. Мальчик впал в кому, перенес тяжелую операцию и полтора года боролся за жизнь. Но в декабре 2018-го его не стало.

Следственный комитет России посмертно наградил Ивана Крапивина ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Трагические события положили начало сотрудничеству регионального СУСК и северодвинской школы №9. Так, в мае этого года для ее учеников провели "урок мужества" в отделе специального назначения УФСИН.