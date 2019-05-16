Бывший вице-премьер Калмыкии получил восемь лет за воровство субсидий

Бывший зампредседателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов приговорен к восьми годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий при распределении субсидий для сельского хозяйства.

По данным следствия, в 2011 году чиновник заставил сотрудников минсельхоза Калмыкии принудить перечислять часть выделенных субсидий на счет холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Более 400 фермеров и агропредприятий, получавших законную государственную помощь, оказались заложниками чиновника и были вынуждены заплатить "откат".

Как сообщили в Элистинском городском суде, чиновник явно превысил свои полномочия. Кроме того, он похитил чужое имущество в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

В итоге суд приговорил его к восьми годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Ланцова лишили почетного звания "Заслуженного работника сельского хозяйства Калмыкии". Два года осужденный не сможет занимать определенные государственные должности.