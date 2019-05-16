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16.05.2019 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший вице-премьер Калмыкии получил восемь лет за воровство субсидий

Текст: Александр Гавриленко

Бывший зампредседателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов приговорен к восьми годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий при распределении субсидий для сельского хозяйства.

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По данным следствия, в 2011 году чиновник заставил сотрудников минсельхоза Калмыкии принудить перечислять часть выделенных субсидий на счет холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Более 400 фермеров и агропредприятий, получавших законную государственную помощь, оказались заложниками чиновника и были вынуждены заплатить "откат".

Как сообщили в Элистинском городском суде, чиновник явно превысил свои полномочия. Кроме того, он похитил чужое имущество в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

В итоге суд приговорил его к восьми годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Ланцова лишили почетного звания "Заслуженного работника сельского хозяйства Калмыкии". Два года осужденный не сможет занимать определенные государственные должности.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста
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