Под Волгоградом трехлетняя девочка погибла в сливной яме

В Волгоградской области трехлетняя девочка упала в сливную яму и погибла. Обстоятельства трагедии изучают сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ЧП случилось на хуторе Сухов-2 Михайловского района. Вечером 15 мая девочка сама вышла во частного двор и случайно наступила на кусок шифера, которым была прикрыта сливная яма. В момент трагедии мать занималась домашними делами, и заметила отсутствие дочери лишь через десять минут, но спасти ребенка не смогла.

В СКР отметили, что девочка воспитывалась в многодетной семье, в которой проживают пятеро детей, четверо из них несовершеннолетние. Родители ребенка характеризуются положительно.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.