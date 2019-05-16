В Крыму завели дело по факту убийства в СИЗО

В Крыму Следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту убийства заключенного в симферопольском СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Убийство произошло еще в конце апреля. В камере между заключенными произошел конфликт, который завершился серьезной травмой головы для одного из участников драки. Пострадавшего доставили в "Симферопольскую больницу скорой медицинской № 6", где он вскоре скончался от полученных травм.

Преступление квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего). Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые для этого экспертизы.