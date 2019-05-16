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16.05.2019 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели дело по факту убийства в СИЗО

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму Следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту убийства заключенного в симферопольском СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заключенные в "Матросской Тишине" умерли от передозировки наркотиков

Убийство произошло еще в конце апреля. В камере между заключенными произошел конфликт, который завершился серьезной травмой головы для одного из участников драки. Пострадавшего доставили в "Симферопольскую больницу скорой медицинской № 6", где он вскоре скончался от полученных травм.

Преступление квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего). Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые для этого экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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