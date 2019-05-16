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16.05.2019 16:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе ввели в эксплуатацию систему экстренных вызовов 112. Отныне горожане смогут вызвать пожарную охрану, МЧС, скорую помощь, полицию, а также газовую аварийную службу по единому номеру.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
В Севастополе открыли "умную" стоянку электросамокатов

- Севастополь находится в первой двадцатке субъектов РФ, обеспечивших прием экстренных вызовов от жителей по номеру 112, - цитирует пресс-служба губернатора города Дмитрия Овсянникова. - Важно не только принять звонок, но и обеспечить передачу сигнала оперативным службам, чтобы помощь пришла как можно быстрее.

Глава города отметил, что система в тестовом режиме работала с 2018 года, было оборудовано помещение диспетчерской службы, модернизированы сети связи ГУП "Севтелеком", закуплены необходимые программно-аппаратные комплексы. Недавно система прошла аттестацию Минкомсвязи РФ.

Отмечается, что система 112 станет частью комплекса "Безопасный город". На следующем этапе будет создан центр обработки данных.

Экономика Отрасли Связь Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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