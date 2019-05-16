В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112

В Севастополе ввели в эксплуатацию систему экстренных вызовов 112. Отныне горожане смогут вызвать пожарную охрану, МЧС, скорую помощь, полицию, а также газовую аварийную службу по единому номеру.

- Севастополь находится в первой двадцатке субъектов РФ, обеспечивших прием экстренных вызовов от жителей по номеру 112, - цитирует пресс-служба губернатора города Дмитрия Овсянникова. - Важно не только принять звонок, но и обеспечить передачу сигнала оперативным службам, чтобы помощь пришла как можно быстрее.

Глава города отметил, что система в тестовом режиме работала с 2018 года, было оборудовано помещение диспетчерской службы, модернизированы сети связи ГУП "Севтелеком", закуплены необходимые программно-аппаратные комплексы. Недавно система прошла аттестацию Минкомсвязи РФ.

Отмечается, что система 112 станет частью комплекса "Безопасный город". На следующем этапе будет создан центр обработки данных.