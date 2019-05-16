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16.05.2019 15:13
Проект: В регионах

"Екатеринбурггаз" обновляет газовую сеть в районе Макаровского моста

В связи с реконструкцией дорожной сети на перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина произведена переукладка газопровода. 14 мая 2019 года "Екатеринбурггаз" подсоединил новые участки к газораспределительной сети.
Фото: Пресс-служба АО " Екатеринбурггаз" Фото: Пресс-служба АО " Екатеринбурггаз"
Фото: Пресс-служба АО " Екатеринбурггаз"

"Проезжая часть будет расширяться, поэтому газопровод необходимо было перенести, чтобы он не оказался под дорогой. Газовую сеть "спрятали" под газонами. После мы провели врезку, соединили участки газопровода", - рассказал главный инженер ПУ-2 Дмитрий Цветков.

Врезка (сварочные работы) производилась одновременно на 4 участках. Газовикам необходимо было завершить работы в кратчайшие сроки для того, чтобы принести меньше неудобства жителям близлежащих домов.

Для выполнения работ была привлечена спецтехника и 4 бригады из Производственного управления №2. На помощь пришли и коллеги из Производственного управления №1.

15 мая газовики приступили к повторным пускам газа в жилые дома. За один день новые участки газопровода в местах врезки   изолированы и засыпаны грунтом.

"Екатеринбурггаз" осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют 754 предприятия Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения.

Сайт компании  http://ekgas.ru/

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО " Екатеринбурггаз"

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