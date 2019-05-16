В екатеринбургском кафе бесплатно начали раздавать уху

Акцию проводят рядом с кафе у железнодорожного вокзала Екатеринбурга по четвергам и пятницам.

Раздачу супа устраивают рядом с заведением. Об этом сообщает ОТР. Кормят всех желающих, при этом, можно съесть угощение на месте, а можно забрать с собой.

Уху варят из обрезков рыбы, которые остаются после приготовления роллов и суши. По словам предпринимателя Ивана Зайченко, каждая раздача обходится в две тысячи рублей, которые уходят на покупку овощей и оплату работы повара. Он считает, что любой ресторан может себе позволить такое сделать. Зимой бесплатная порция супа может спасти жизнь бездомному.