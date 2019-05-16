Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Свердловской области

Восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург.

Авария произошла сегодня в 5:15 утра по местному времени на 295 километре автодороги Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего автомобиль опрокинулся. В микроавтобусе ехали 13 человек, включая водителя, восемь из них в больнице осматривают врачи в связи с легкими травмами.

Обстоятельства происшествия выясняются.