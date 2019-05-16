Известные благотворители

Все знают о знаменитой Третьяковке - крупнейшей в мире галерее русской живописи. Но что известно широкой публике о ее создателях, братьях Третьяковых? Не так уж много, как ни странно. Что Павел Третьяков кропотливо собирал произведения русских художников, а Сергей - зарубежных. Что под занавес жизни оба пожертвовали свои собрания родному городу, Москве. Но галерея - далеко не единственное, что они создали на благо народа.

Павел Михайлович (1832-1898) и Сергей Михайлович (1834-1892) Третьяковы на протяжении всей жизни неустанно жертвовали на церковные нужды, заботились о сирых и обездоленных. Их жизненным кредо можно назвать слова Павла Михайловича из письма к дочери Александре: "Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь"2.

Братья поддерживали рублем художников, скульпторов, архитекторов. Причем не только маститых, но и начинающих, готовых писать картины за кусок хлеба. Благодаря Третьяковым всего за три десятилетия цены на русскую живопись существенно выросли. Художник из нищего оборванца превратился в уважаемого человека, получил возможность своими работами влиять на умы.

Училище для глухонемых детей и богадельня в русском стиле

Почти три десятка лет (1869-1898) Павел Третьяков возглавлял Попечительный комитет Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых детей. Ближайшими помощниками купца были члены его семьи - жена, брат, а позднее и дочери. Третьяковы не просто жертвовали деньги на училище. Они старались удовлетворить все нужды этой своеобразной школы, заботились об учениках, сами принимали экзамены, участвовали в разработке учебных планов. Именно они построили для училища добротное каменное здание, организовали ремесленные мастерские.

По завещанию Павла Третьякова в центре Москвы была построена обширная, оборудованная по последнему слову техники богадельня в русском стиле. Городской голова Николай Гучков писал в 1906 г.: "В распоряжении города нет лучше учреждения, чем Третьяковская богадельня"3.

"Лён-батюшка" от братьев

Главным источником дохода купцов была Новая Костромская льняная мануфактура (НКЛМ), которую они основали в 1866 г. совместно с зятем Владимиром Коншиным и костромским купцом Константином Кашиным. НКЛМ производила льняные ткани превосходного качества. Продукция была востребована при императорском дворе и получала высшие награды на международных выставках.

Лён - исконно русский продукт. В народе его уважительно называли "лён-батюшка". На отечественном рынке он соперничал с иноземным хлопком. Растущей популярности хлопка способствовала его относительная дешевизна. Однако хлопок не обладал целым рядом уникальных качеств, присущих льняным материям. Это и гигроскопичность, благодаря которой под льняной простыней зимой тепло, а летом прохладно. И бактерицидные, ранозаживляющие, антиаллергенные свойства.

Русский народ посвятил льну немало поговорок: "Кто в лён одет, тот проживет сто лет", "Кто носит лён, тот в любви силен"...

Благодаря Третьяковым резко расширилось производство тканей, цены на лён заметно поднялись, и сеять эту культуру стало выгодно. Сырье для мануфактуры производили десятки тысяч крестьян из ряда нечерноземных губерний. И, конечно, сама мануфактура давала немало рабочих мест.

На мануфактуре Третьяковы наладили производство льняных холстов высочайшего качества. Тем самым позаботились о долговечности будущих живописных шедевров.

Из двух братьев старший, Павел, был несомненным лидером. Он брал на себя ответственность за каждое новое начинание, взвешивал все "за" и "против", претворял в жизнь общие идеи. Братья были людьми разного склада. Павел - вдумчивый, волевой, избегающий проводить время праздно. Сергей - легкий, общительный, любящий светские развлечения. Они прекрасно дополняли друг друга. Павел ценил мнение Сергея, дорожил его поддержкой. Сергей помогал брату во всем. Рука об руку они созидали все то, что, по их мнению, должно было прославлять Россию и ее талантливый народ.

1. Громова Д. Триумф и крах империи Софьи Фальц-Фейн // Родина. 2016. N 4. С. 103-105; Был бы купец, а товар есть! // Родина. 2017. N 8. С. 38-40; Штраус О. Тюремные лекции Софьи Паниной // Родина. 2018 N 3. С. 60-63; Федорец А. Все на борьбу с Наполеоном! // Родина. 2018. N 10. С. 52-55.

2. Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1960. С. 270.

3. Центральный государственный архив города Москвы. Центр хранения документов до 1917 г. Ф. 3. Оп. 4. Д. 3284. Л. 152.