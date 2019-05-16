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16.05.2019,  
14:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания

Фото: Tech. Sgt. Andy Dunaway/wikipedia.org Фото: Tech. Sgt. Andy Dunaway/wikipedia.org
Фото: Tech. Sgt. Andy Dunaway/wikipedia.org

В США завершили первый этап продувочных испытаний скоростной версии ударного вертолета AH-64E Block II Apache. Проводил их авиастроительный концерн Boeing.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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Вертолет AH-64E Block II Apache должен стать промежуточным вариантом, пока не будут готовы новые машины, разработанные в рамках тендера FVL, пишет Aviation Week. Тендер объявили в 2011 году. По его условиям, армии США необходимы пять типов новых машин: от легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами.

Работа над созданием новых вертолетов идет. Но, как предполагается, первые образцы могут поступить в армию не раньше первой половины 2030-х годов. Поэтому, по оценке компании Boeing, если программа скоростной версии Apache получит финансирование, то есть шанс завершить разработку к 2028 году.

На новой версии Apache вместо рулевого винта установят толкающий воздушный винт. Несущий винт тоже изменят. Он сможет работать на больших скоростях полета. Кроме того, удлинят крыло, выполняющее сегодня функцию подвеса для вооружения. У скоростной версии оно будет формировать подъемную силу при полете.

Продувочные испытания продемонстрировали, что изменение конструкции вертолета AH-64E Block II Apache позволит увеличить его скорость до 185 узлов. Увеличится и грузоподъемность машины на 2,7 тонны, а дальность полета - до 852 километров.

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