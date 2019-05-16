СМИ: Осло может стать посредником в диалоге властей и оппозиции Венесуэлы

Законные власти Венесуэлы и местная оппозиция пытаются нащупать точки соприкосновения и изучают реальную возможность начала диалога при посредничестве Норвегии. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, посредником в вопросе налаживания переговорного процесса выступает Норвегия. Отмечается, что в Осло приехали высокопоставленные представители боливарианских властей из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро - губернатор штата Миранда Эктор Родригес и министр связи Хорхе Родригес. От спикера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо представителем выступит его заместитель Сталин Гонсалес.

Источники издания уверяют, что пока все встречи носили подготовительный характер. Противоборствующие стороны еще не садились за один стол, а по очереди общались с представителями МИД Норвегии. Выбор этой североевропейской страны не кажется случайным. У Осло есть пример положительного участия в разрешении крайне сложного и запутанного латиноамериканского конфликта: при посредничестве норвежцев в 2016 году на Кубе было подписано мирное соглашение между колумбийским правительством и представителями революционных вооруженных сил Колумбии.

Насколько попытки наладить диалог окажутся успешными, зависит от оппозиции. В чавистах проблемы нет - Мадуро уже неоднократно заявлял о своей готовности сесть за стол переговоров со своими политическими противниками. Более того, у него есть своя команда переговорщиков, уполномоченная на ведение диалога. Только пока не совсем понятно, с кем именно чависты могут вести диалог. Проблема заключается в том, что, несмотря на заявления о единстве оппозиции в Венесуэле, на деле существуют фрагментарные политические группы (зачастую с диаметрально противоположными взглядами и устремлениями), которые волею судеб вынуждены демонстративно показывать свою сплоченность.

Единственная объединяющая их идея - борьба с боливарианскими властями республики. Но эта борьба отнюдь не снимает внутренних противоречий в антиправительственном лагере. В таких условиях сформировать реальную команду переговорщиков античавистам практически невозможно. Даже если будут назначены соответствующие люди, они будут отстаивать не интересы всей оппозиции как таковой, а интересы своих партий и политических течений.

Еще одна важная проблема - у противоборствующих сторон разные цели. У правительства - поиск путей национального примирения, без которого выправление экономической ситуации маловероятно. Чависты не требуют того, чтобы оппозиция исчезла, главное их предложение - снизить градус накала и вместе попытаться разрешить существующие проблемы. Именно поэтому Мадуро и заявляет о готовности к переговорам без предварительных условий. А вот у оппозиции задача совершенно другая: для нее цель всей ведущейся борьбы - свержение действующей власти. Отсюда и постоянные заявление о неготовности к диалогу, либо же выдвижение невыполнимых предварительных условий вроде отставки того же Мадуро.

В этом плане крайне показательна реакция различных представителей венесуэльской оппозиции. El País сообщает, что лидер ультрарадикалов Леопольдо Лопес, глава партии "Народная воля", в которую входит и самозванец Хуан Гуайдо, дал свое одобрение на переговоры. Это стало полной неожиданностью для более крупной партии страны - "Справедливость прежде всего". Один из ее лидеров Хулио Борхес, в прошлом спикер Нацассамблеи, заявил, что узнал о решении Лопеса из местных газет. Такой вот уровень внутренней коммуникации. Совершенно непонятно, как в таких условиях можно вести переговоры, когда с одной стороны за столом сидит готовая на диалог и сложные решения группа политиков, а с другой - разобщенные группки оппозиционеров.

История с переговорами в точности повторяет провалившуюся попытку властей и той же разобщенной оппозиции договориться в начале 2018 года в Доминиканской Республике. Запущенный тогда формат не привел к каким-либо положительным результатам по той же причине - представители антиправительственных сил, которые действительно приехали в Санто-Доминго и сели за стол переговоров с чавистами, попросту не были уполномочены принимать решения. Свои планы и шаги они обсуждали не между собой, а по телефону с руководством своих партий в Венесуэле.