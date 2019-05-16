В ПАО "Сатурн" прокомментировали "утечку данных" о спутниках

Информация о новых российских спутниках, которая появилась в интернете и была названа секретной, на самом деле таковой не является. Это открытые данные, которые прошли соответствующий контроль. Об этом заявили в ПАО "Сатурн", занимающемся разработкой и производством солнечных элементов и батарей космического применения.

"Она [информация] была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция "Автономные источники питания" в "Интербате" в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована", - приводит ТАСС слова главного конструктора предприятия по литий-ионным аккумуляторам Сергея Лихоносова.

Он добавил, что ПАО "Сатурн" не станет предпринимать какие-либо действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть, поскольку эти материалы могли быть обнародованы.

Отметим, что в презентации упоминались не только уже созданные спутники (например, "Луч", "Глонасс-К2" и "Благовест"), но и новые. В частности, "Сфера-В", "Геракл-КВ", "Луна-Ресурс", "Резонанс-РМ", "Аист-2Д", "Напряжение-СБ", "Нумизмат-АБ".