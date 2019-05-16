В Пекине обсудили культурное сотрудничество России и Китая

"Я перечитал много русской и советской литературы, наверное, больше, чем среднестатистический россиянин. Прочел всего Толстого, всего Чехова, а Шолохов - мой самый любимый писатель. В целом, русская и советская культура сильно повлияла на сознание китайцев", - рассказал Цао в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное".
Он выразил сожаление, что в России мало знакомы с китайской культурой и литературой. Культурные обмены пока не дотягивают до уровня экономического и политического сотрудничества наших стран, посетовал писатель. "Но я уверен, что через 10-20 лет на российском рынке китайская литература тоже будет узнаваема и популярна, - отметил Цао Вэньсюань. - Процесс популяризации китайской литературы в России и мире уже начался. С экономическим ростом Китая за рубежом все больше начинают интересоваться его культурой".
На русский язык уже переведены шесть бестселлеров писателя.