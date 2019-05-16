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16.05.2019 15:50
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине обсудили культурное сотрудничество России и Китая

На открывшейся Конференции по диалогу азиатских цивилизаций обсуждали культурные обмены. В частности, знаменитый китайский писатель, лауреат премии Ганса Христиана Андерсена, вице-президент Пекинской ассоциации писателей Цао Вэньсюань признался в любви к русской и советской литературе и выразил надежду, что в будущем китайская литература будет так же узнаваема в России, как русская - в Китае.
Цао Вэньсюань признался в любви к русской литературе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Цао Вэньсюань признался в любви к русской литературе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Цао Вэньсюань признался в любви к русской литературе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Я перечитал много русской и советской литературы, наверное, больше, чем среднестатистический россиянин. Прочел всего Толстого, всего Чехова, а Шолохов - мой самый любимый писатель. В целом, русская и советская культура сильно повлияла на сознание китайцев", - рассказал Цао в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Он выразил сожаление, что в России мало знакомы с китайской культурой и литературой. Культурные обмены пока не дотягивают до уровня экономического и политического сотрудничества наших стран, посетовал писатель. "Но я уверен, что через 10-20 лет на российском рынке китайская литература тоже будет узнаваема и популярна, - отметил Цао Вэньсюань. - Процесс популяризации китайской литературы в России и мире уже начался. С экономическим ростом Китая за рубежом все больше начинают интересоваться его культурой".

На русский язык уже переведены шесть бестселлеров писателя.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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