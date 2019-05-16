Ветеринарный надзор вернут на федеральный уровень

Ветеринарный контроль будет полностью переведен на федеральный уровень. "После определенных проблем, которые возникли, стало ясно, что сейчас такого рода централизация является правильной", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривались соответствующие поправки в законодательство. Поэтому все полномочия планируется сконцентрировать в Россельхознадзоре.

Агропромышленный комплекс страны сегодня активно развивается. "Это та сфера, где важна позитивная динамика не только по валовым показателям, но и по вопросам качества, а для этого необходим централизованный контроль", - считает председатель правительства.

Россельхознадзор проводил мониторинг работы региональных ветеринарных служб и выявил некоторые проблемы. В частности, совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора негативно сказывается на объективности контрольно-надзорной деятельности в этой сфере. Имели место факты сокрытия очагов заразных болезней животных и несвоевременное исключение из оборота опасной продукции. А отсутствие централизованного регулирования не позволяет использовать скоординированные меры для борьбы с распространением заразных болезней животных. Отсутствие единой вертикали управления ведет к ухудшению инфраструктуры ветеринарных служб.

Это только часть проблем обозначенных Россельхознадзором. На основе их анализа и было принято решение исключить дублирование надзорных полномочий, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре.