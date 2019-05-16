5 июня в Музее русского импрессионизма откроется выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин", которая одновременно представит работы двух художников и современников, чьи творческие судьбы навсегда разделила вынужденная эмиграция.

Родившиеся во второй половине прошлого века, Павел Беньков в 1879-м году, Николай Фешин - в 1881-м, они начинали практически параллельно и так же параллельно росли и развивались как художники. Познакомившись в 1901 году в казанском Художественном училище, Фешин и Беньков сразу стали друзьями и на пару отправились покорять петербургскую Академию художеств: первый попал в мастерскую Ильи Репина, второй - к его ученику Дмитрию Кардовскому.

У каждого из них быстро выработался свой узнаваемый почерк, и каждый подавал большие надежды: Беньков быстро получил среди сокурсников прозвище "Тициан" - за любовь к цвету, а работы Фешина выставлялись уже в 1910 году рядом с картинами Клода Моне, Камиля Писсаро и Огюста Ренуара - и по признанию критиков и коллекционеров ни в чем им не уступали.

Закончив обучение, они вернулись в Казань и стали преподавать в училище, с которого начинался их путь. Однако, после революции и гражданской войны оба художника, как и другие представители российской интеллигенции, встали перед судьбоносным выбором: эмигрировать или разделить судьбу большинства соотечественников и остаться?

С тех пор их пути разошлись окончательно и бесповоротно: Николай Фешин эмигрировал в США, где его знали и ждали, а Павел Беньков, попав в 1928 году в Бухару, настолько вдохновился колоритными южными красками, что через год переехал на постоянное жительство в Узбекистан. Теперь они искали место под солнцем на разных континентах. Один писал жанровые сценки из жизни жителей Ньй-Йорка и колоритный быт американских индейцев, другой - изобилующие красками восточные базары и минареты Бухары. Первый несколько раз переезжал из штата в штат, сменив Нью-Йорк на Нью-Мексико, а затем - Калифорнию, второй стал местной знаменитостью в Самарканде.

На выставке в Музее русского импрессионизма работы разлученных когда-то друзей и художников снова будут представлены вместе - как в те далекие годы, когда они только начинали свой творческий путь, а их ученики делились на "беньковцев" и "фешинцев". В проекте будут представлены картины из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственного музея искусства народов Востока, а также других музеев и частных коллекционеров.