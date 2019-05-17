Акция в поддержу детского телефона доверия проходит в России

В Международный день детского телефона доверия, отмечаемый 17 мая, стартовала акция "Баланс доверия", которая проходит на сайте telefon-doveria.ru. В этом году она включает видеомост и велопробег Москва - Архангельск - Белгород - Уфа - Тюмень - Нальчик - Киров.

Связующим звеном акции и ее мотором стала трансляция. В ее рамках проходят прямые включения из городов-участников. В прямом эфире любой ребенок, подросток, родитель может задать вопрос психологам, педагогам и известным людям (актерам, певцам, писателям). Главная цель акции - напомнить, что каждый в поисках баланса взаимоотношений со сверстниками или членами семьи может обратиться на номер детского телефона доверия 8 800 200 01 22 и поделиться своими проблемами с профессиональными психологами. Звонок анонимный и бесплатный.

На данный момент к детскому телефону доверия подключено более 220 организаций в 85 регионах страны. С начала работы линии в 2010 году на нее поступило около девяти миллионов обращений.