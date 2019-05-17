Две россиянки пострадали при авианалете в Йемене

Две россиянки, мать и дочь, пострадали в результате авиаударов международной коалиции по столице Йемена Сане. Атака самолетов Саудовской Аравии была совершена по густонаселенному жилому району.

Посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин рассказал, что угрозы жизни раненых нет, передает ТАСС. Они получили травмы осколками стекла. Пострадавшие были госпитализированы, им была оказана помощь. Дом, в котором проживали россиянки, был полностью разрушен в результате попадания ракеты.

Всего в результате авиаудара арабской коалиции по Йемену погибли шесть человек, 41 человек был ранен.