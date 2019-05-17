Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву. Об этом Пономарев сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец-то это случилось! Сегодня действующий президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства в соответствии с государственными интересами", - сообщил он.

Пономарев был депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия" и Совета Левого фронта. В июне 2014 года выехал из РФ в США. В апреле 2015 года по запросу Генпрокуратуры Пономарева лишили депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково".

В отношении экс-депутата возбуждено дело, в июле 2015 года он был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск.